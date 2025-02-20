Громкий отголосок 1990-х: империя Гавунаса в томах уголовного дела

13:39, 20 февраля 2025, ПАИ

В феврале в Псковской области должно быть вынесено решение по, пожалуй, самому резонансному в регионе уголовному делу последних двух десятилетий: государство против Михаила Гавунаса.

Расследование дела «весом» в более миллиард рублей имеет солидную историю . За это время его фигурант покинул Россию и обосновался в Израиле, управляя оттуда своими активами в России и пытаясь создать вокруг своего имени флёр гонимого по политическим мотивам бизнесмена. Было пару моментов, когда появлялось ощущение, что Гавунас вот-вот вернется в Россию. Например, когда он вдруг заговорил о некоем бизнес-проекте на территории 4 Углов. Однако возвращение так и не состоялось. Причина, кажется, очевидна: Михаил Гавунас, несмотря на попытки сохранить лицо, понимает тяжесть и состоятельность собранных против него материалов.

На протяжении всей своей политической и бизнес-карьеры в Псковской области Михаил Гавунас имел репутацию серого кардинала. Пик его влияния пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х, когда он и создавал свою бизнес-империю, имея возможность прямо или опосредованно влиять на политику в регионе. Ни раз и ни два схемы бизнеса Гавунаса и его партнеров попадали в центр внимания журналистов. Следствию понадобились годы кропотливой работы, чтобы воедино собрать мозаику доказательств деятельности Гавунаса воедино. Речь идет о десятках томов уголовного дела, где наряду с фамилией серого кардинала начала 2000-х стоят имена его «партнеров» по бизнесу, а теперь еще и по обвинению, Василия Салопова и Льва Саляева.

Напомним, о каких эпизодах идет речь. Говоря юридическим языком Михаил Гавунас и Лев Саляев обвиняются в организации совершения мошенничества, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. А проще говоря, по версии обвинения, увели у государства более миллиарда рублей. Речь идет о знаменитых в те годы ГУП «Псковалко» и ЗАО «Псковпищепром», производивших алкогольную продукцию.

«Псковпищепром» был создан в 1997 году и первоначально 51% доли в уставном капитале принадлежало «Псковалко». В течение двух лет доля «Псковалко» в «Псковпищепроме» была увеличена до 75% – весьма нехитрым способом: через дополнительные выпуски эмиссионных ценных бумаг.

Все эти годы Михаил Гавунас, занимая должность заместителя главы администрации Псковской области, способствовал назначению на руководящие должности ГУП «Псковалко» и ЗАО «Псковпищепром» Василия Салопова, в отношении которого, напомним, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Согласно версии гособвинения, у Михиаила Гавунаса был умысел на безвозмездное незаконное приобретение обманным путём права на имущественный комплекс ЗАО «Псковпищепром», принадлежащего ГУП «Псковалко», в целях получения незаконной материальной выгоды.

Согласно разработанной схеме, по версии гособвинения., воспользовавшись служебным положением и не намереваясь привлекать инвестиции, Гавунас решил инициировать дополнительные выпуски акций ЗАО «Псковпищепром», которые приобрели бы подконтрольные ему организации, в том числе, за счет денежных средств самого ЗАО «Псковпищепром» и ГУП «Псковалко», тем самым фиктивно увеличив уставной капитал ЗАО и уменьшив долю ГУП «Псковалко» в уставном капитале ЗАО «Псковпищепром», получив контроль над имущественным комплексом путем владения контрольным пакетом акций.

В итоге с 1997 по 2001 год выпускаются, в том числе, по версии следствия, и через незаконные эмиссии, допакции «Псковпищепрома», которые оказываются во владении компаний, аффилированных с Михаилом Гавунасом, в первую очередь, у ЗАО «Псковкислотоупор». И постепенно доля собственности в «Псковпищепроме» от ГУП «Псковалко» перетекает в частные компании, в том числе в ООО «Риверлайт» и ООО «Мирас-Сервис». При этом, считает обвинение, Гавунас и Салопов неоднократно вводили в заблуждение должностных лиц регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в СЗФО.

В деле всплывает имя Льва Саляева, который в 2011-2005 гг. приобрел в Санкт-Петербурге документы и печати ООО «Мегамарт», ООО «БестФильмКолор», ООО «Омега», ООО «Фонтеко», ООО «СтройИмпекс» и ООО «Прогресс-Центр». Эти компании финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, но были использованы для реализации схемы по уводу госимущества в частные руки.

В 2004 году вновь происходит выпуск дополнительных акций ЗАО «Псковпищепром» и размещение их в подконтрольных и аффилированных с Михаилом Гавунасом ООО «Евро-Керамика» (реорганизована из ЗАО «Псковкислотоупор» и ООО «Мегамарт»). И эта эмиссия была не последней.

В итоге к концу 2005 года уставной капитал ЗАО «Псковпищепром» увеличился на 14 900 000 акций, всего до 16 385 227 акций общей номинальной стоимостью 1 638 522 700 рублей. Доля ГУП «Псковалко» в уставном капитале уменьшилась до 3,52%, доля ООО «Евро-Керамика» составила 63,17%, а доля ООО «Мегамарт» – 32,96%.

С 1997 по 2025 год доля государственного «Псковалко» в ЗАО «Псковпищепром» была уменьшена с 71,91% до 3,52%. То есть право на основную прибыль от деятельности «Псковпищепрома» получили компании, аффилированные с Михаилом Гавунасом.

По состоянию на декабрь 2005 года, рыночная стоимость всех (100%) акций ЗАО «Псковпищепром» (16 385 227 штук) составляла 1 599 660 000 рублей, то есть ГУП «Псковалко» был причинен ущерб в размере 1 150 315 506 рублей. То есть более чем на 1,1 млрд рублей.

Впрочем, на этом история не закончилась. До 2010 года акции «Псковпищепрома» продавались и покупались, чтобы в конечном итоге сосредоточиться в офшоре «Пинк Джейд Инвестментс Лтд», директором которой являлся сам Михаил Гавунас. В 2012 году акции «Псковпищепрома» вновь перешли в собственность ООО «Евро-Керамика».

К слову, «Пинк Джейд Инвестментс Лтд» – не единственный офшор Гавунаса. «Блю Марин Холдингс Лтд» и «Грей Насат Лтд» – еще две компании, которые имеют к нему отношение и зарегистрированы на Сейшелах в 2008 году. А где офшоры – там вывод средств за границу и уход от налогов. Эти две иностранные офшорные компании являются или были собственниками «Евро-Керамики», «Леонардо Керамиче», «Управдома», «Пчелки», «Империала» (Москва), «Альянса». Во всех названных компаниях руководителями являются или являлись члены семьи или люди ближнего круга Гавунаса.

Например, Николай Рассадин, который с марта 2012 года возглавил «Псковпищепром», а ныне больше известен как руководитель «Империала». Есть также основания полагать, что Рассадин также являлся руководителем одного из сейшельских офшоров Михаила Гавунаса. Впрочем, в схемах Гавунаса Рассадин участвовал с 2000-х.

Кто-то скажет: это же воздух, акции, не реальные деньги. Но это лукавство чистой воды. Этот довод, с помощью которого Михаил Гавунас пытается ввести в заблуждение простодушных и неискушенных граждан. За акциями всегда стоит возможность распоряжаться имущественными активами компании, ее доходами. Надо ли говорить, что «Псковпищепром», выпуская алкогольную продукцию, зарабатывал.

Это не единственный эпизод в схемах Гавунаса. Отдельную главу в них занимает завладение ЗАО агрофирма «Черская», в свое время являвшейся одним из наиболее известных агропредприятий региона. Первоначально это акционерное общество создавалось его работниками, так что в списке пострадавших от махинаций Михаила Гавунаса значится 319 человек, акционеров «Черской».

На только этих двух масштабных историй, схем по выводу госимущества в частные руки, сокрытие Михаилом Гавунасом своего израильского гражданства во время депутатства в областном Собрании выглядит чуть ли ни незначительным эпизодом.

Суд по делу Гавунаса, надеемся, поставит окончательную точку в этой затянувшейся истории, корни которой уходят в непростые 1990-е годы.