Пскович предстанет перед судом за опасный дрифт в Санкт-Петербурге

15:45, 30 июля 2025, ПАИ

33-летний уроженец Псковской области предстанет перед судом за опасный дрифт в Санкт-Петербурге. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Центрального района города.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении псковича. Он обвиняется по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, совершённые из хулиганских побуждений).

По версии следствия, 27 апреля водитель автомобиля Mercedes остановился на проезжей части на улице Гончарной и начал долго буксовать, из-за чего пошло сильное задымление дороги. Дым снизил видимость водителям автомобилей и другим участникам дорожного движения, что могло привести к ДТП, отметили в ведомстве.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что устроившего смертельное ДТП в Пскове блогера задержали за стритрейсинг в центре Петербурга.