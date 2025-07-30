Полсотни волонтёров каждый день ищут пропавшего в Великолукском округе молодого человека

23:27, 30 июля 2025, ПАИ

Второй день на поиски пропавшего в Великолукском округе 24-летнего молодого человека Александра Емельянова собирается более 50 человек, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «След».

«Мы благодарим всех, кто помогает в поисках Александра Емельянова: второй день на поиски собирается более 50 человек! За это время осмотрена огромная территория, проверены водоёмы и канавы, кусты и т. п. К сожалению, пока найти Александра нам не удалось. О дальнейших планах поиска будем сообщать здесь, в группе. На данный момент ждём дополнительную информацию правоохранительных органов для координации действий», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей в Великолукском округе 65-летней Людмилы Клементьевой временно приостановили из-за недостатка волонтёров.