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Общество

Полсотни волонтёров каждый день ищут пропавшего в Великолукском округе молодого человека

Второй день на поиски пропавшего в Великолукском округе 24-летнего молодого человека Александра Емельянова собирается более 50 человек, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «След».

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

«Мы благодарим всех, кто помогает в поисках Александра Емельянова: второй день на поиски собирается более 50 человек! За это время осмотрена огромная территория, проверены водоёмы и канавы, кусты и т. п. К сожалению, пока найти Александра нам не удалось. О дальнейших планах поиска будем сообщать здесь, в группе. На данный момент ждём дополнительную информацию правоохранительных органов для координации действий», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поиски пропавшей в Великолукском округе 65-летней Людмилы Клементьевой временно приостановили из-за недостатка волонтёров.

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