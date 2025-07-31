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Происшествия

Более полутора миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Жители Пскова, Псковского и Новосокольнического районов лишились более полутора миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По версии следствия, жителям региона звонили неизвестные под видом сотрудников банковских учреждений и других организаций. Они использовали выдуманный предлог о необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета» якобы для избежания финансовых потерь. Жертвами мошенников также стали интернет-пользователи во время операций купли-продажи товаров, в том числе газонокосилки.

Всего жители Псковской области лишились более полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

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