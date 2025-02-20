В правила благоустройства Пскова предложили внести изменения, касающиеся нахождения собак-проводников
Изменения в правила благоустройства санитарного содержания и озеленения Пскова предложили внести депутаты гордумы на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству, которое прошло сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Вопрос касался собак-проводников с комплектом снаряжения, которые сопровождают инвалидов по зрению и на которых выдан документ, подтверждающий их специальное обучение.
«Собака-проводник предоставляется инвалидам по зрению Социальным фондом России», – отметила депутат Марина Борисенкова, подчеркнув, что «собака-проводник – это не домашнее животное, а техническое средство реабилитации, которое может компенсировать утрату жизненно важных функций».
«Эти собаки должны вместе с инвалидом по зрению допускаться на различные мероприятия, праздники, в любое учреждение. По закону в учреждениях должно быть отведено место для такой собаки. Эти изменения сегодня были внесены в соответствии с федеральным законодательством. Сегодня существует потребность общества в таких собаках», – уточнила Марина Борисенкова.
При этом депутат Юлия Пожидаева добавила, что на заседании комитета подняли вопрос, который она назвала «глобальным» и «он касается не только собак-проводников, а ещё содержания домашних животных. Она предложила в ближайшее время полностью переработать эти части правил благоустройства.
Михаил Ведерников: На всех этапах истории псковские защитники стояли на рубежах нашей страны
Премьерный показ серии «Позывной «Вожак» о Герое России Павле Горбоконенко проходит в Пскове
Каждый элемент флага Псковской области несёт в себе глубокие исторические корни – Борис Елкин