В правила благоустройства Пскова предложили внести изменения, касающиеся нахождения собак-проводников

14:09, 20 февраля 2025, ПАИ

Изменения в правила благоустройства санитарного содержания и озеленения Пскова предложили внести депутаты гордумы на заседании комитета по ЖКХ и благоустройству, которое прошло сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Вопрос касался собак-проводников с комплектом снаряжения, которые сопровождают инвалидов по зрению и на которых выдан документ, подтверждающий их специальное обучение.

«Собака-проводник предоставляется инвалидам по зрению Социальным фондом России», – отметила депутат Марина Борисенкова, подчеркнув, что «собака-проводник – это не домашнее животное, а техническое средство реабилитации, которое может компенсировать утрату жизненно важных функций».

«Эти собаки должны вместе с инвалидом по зрению допускаться на различные мероприятия, праздники, в любое учреждение. По закону в учреждениях должно быть отведено место для такой собаки. Эти изменения сегодня были внесены в соответствии с федеральным законодательством. Сегодня существует потребность общества в таких собаках», – уточнила Марина Борисенкова.

При этом депутат Юлия Пожидаева добавила, что на заседании комитета подняли вопрос, который она назвала «глобальным» и «он касается не только собак-проводников, а ещё содержания домашних животных. Она предложила в ближайшее время полностью переработать эти части правил благоустройства.