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Общество

Ярмарка трудоустройства прошла в Пскове

Ярмарка трудоустройства, приуроченная ко Дню защитника Отечества, прошла в Пскове на базе кадрового центра «Работа России» сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Ярмарка трудоустройства прошла в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка трудоустройства прошла в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка трудоустройства прошла в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка трудоустройства прошла в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка трудоустройства прошла в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Ярмарка трудоустройства прошла в Пскове
    Фото: ПАИ

Мероприятие собрало представителей различных организаций, включая ГУ МЧС России по Псковской области, Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, управление образования администрации Пскова, а также компании «Россети», «Псковагроинвест» и «Балт-Фиш плюс».

«Сегодня, 20 февраля, в кадровом центре у нас проходит первая большая ярмарка трудоустройства, она приурочена ко Дню защитника Отечества. На нашей площадке представлено 28 работодателей и 350 вакансий. Если говорить о заработных платах, то средняя заработная плата, представленная у нас сегодня на ярмарке трудоустройства, составляет 50 тысяч рублей. Максимальная – 110 тысяч рублей», – рассказал начальник отделения кадрового центра Пскова и Псковского района Алексей Васильев.

Работодатели предлагают широкий спектр вакансий, подходящих для людей без опыта работы, и готовы предоставить обучение для желающих. Ярмарка трудоустройства предоставляет хорошую возможность для соискателей найти работу и развить свои профессиональные навыки, отметили организаторы.

Также на ярмарке был представлен фонд «Защитники Отечества», который пригласил ветеранов СВО, не так давно вернувшихся из зоны боевых действий и ищущих работу. «Им нужно найти себя», – отметил Алексей Васильев.

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Ярмарка трудоустройства прошла в Пскове

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