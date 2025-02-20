Ярмарка трудоустройства прошла в Пскове
Ярмарка трудоустройства, приуроченная ко Дню защитника Отечества, прошла в Пскове на базе кадрового центра «Работа России» сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Мероприятие собрало представителей различных организаций, включая ГУ МЧС России по Псковской области, Пограничное управление ФСБ России по Псковской области, управление образования администрации Пскова, а также компании «Россети», «Псковагроинвест» и «Балт-Фиш плюс».
«Сегодня, 20 февраля, в кадровом центре у нас проходит первая большая ярмарка трудоустройства, она приурочена ко Дню защитника Отечества. На нашей площадке представлено 28 работодателей и 350 вакансий. Если говорить о заработных платах, то средняя заработная плата, представленная у нас сегодня на ярмарке трудоустройства, составляет 50 тысяч рублей. Максимальная – 110 тысяч рублей», – рассказал начальник отделения кадрового центра Пскова и Псковского района Алексей Васильев.
Работодатели предлагают широкий спектр вакансий, подходящих для людей без опыта работы, и готовы предоставить обучение для желающих. Ярмарка трудоустройства предоставляет хорошую возможность для соискателей найти работу и развить свои профессиональные навыки, отметили организаторы.
Также на ярмарке был представлен фонд «Защитники Отечества», который пригласил ветеранов СВО, не так давно вернувшихся из зоны боевых действий и ищущих работу. «Им нужно найти себя», – отметил Алексей Васильев.
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