Бриллиантовый юбилей отметила семейная пара из Острова

17:18, 20 февраля 2025, ПАИ

Бриллиантовый юбилей совместной жизни отметили Геннадий Афанасьевич и Лидия Викторовна Копыловы из Острова сегодня, 20 февраля. Об этом пишет газета «Островские вести».



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман









Они познакомились в 1964 году в Павловском Посаде, а в 1967 году переехали в Остров, где много лет работали на местном заводе. В браке родилось двое сыновей – Сергей и Игорь. Они подарили любимым родителям пятерых внуков, для которых бабушка и дедушка стали примером.

Супругам от имени главы Островского района Дмитрия Быстрова вручили диплом за сохранение семейных традиций, букет цветов, а также провели церемонию регистрации юбилея. «Я согласна прожить вместе со своим мужем ещё столько же лет!» – сказала «бриллиантовая невеста».

После чего семейная пара поставила подписи в почётной книге юбиляров, поздравила друг друга и раскрыла секрет счастья в семье, который заключается в любви, верности и уважении.

«Самое главное в жизни – это мир и спокойствие в семье. Каждый день мы желаем друг другу только добра, говоря «доброе утро» и «добрый вечер». Свою любовь нужно беречь смолоду. Уважать друг друга, ценить, в спорах – уступать. И тогда в доме всегда будет мир, согласие и любовь», – заключила Лидия Копылова.