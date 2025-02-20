Когда отцы могут получить материнский капитал, рассказали в Соцфонде

22:40, 20 февраля 2025, ПАИ

Материнский капитал нередко называют семейным, и это утверждение более корректное, так как он может быть оформлен и на отца ребёнка, сообщили ПАИ в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Отец может оформить маткапитал в случае, если он является единственным усыновителем или если с матерью ребёнка что-то произошло.

Получить сертификат могут только отцы с гражданством РФ (кроме ситуаций, когда сертификат перешёл к мужчине от гражданки России). У ребёнка при этом также должно быть гражданство РФ. Подать заявление на маткапитал отец может на портале «Госуслуги», в ближайшей клиентской службе ОСФР по Псковской области или в МФЦ.

С 2024 года отцам стали доступны все варианты распоряжения средствами. О способах распоряжения маткапиталом можно узнать здесь. По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра 8-800-100-00-01.