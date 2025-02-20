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Производственную площадку «СКТ Групп» в Пскове посетили Михаил Ведерников и Александр Гуцан

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили завод «СКТ Групп» в четверг, 20 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов и директор ООО «СКТ Групп» Алексей Фризен провели для гостей экскурсию по производственным линиям. Они рассказали об истории предприятия, показали образцы продукции, ассортимент которой насчитывает более 35 тысяч наименований – не только кабельные изделия различного назначения, но и уникальные сварочные комплексы, а также трубы для работы на нефтегазовых месторождениях.

Компания занимается проектированием и производством продукции, которая используется в электротехнической, энергетической, атомной промышленности, машиностроении, судостроении, а также в научно-исследовательских институтах в России и за рубежом.

Во время осмотра производственных площадок Александр Гуцан и Михаил Ведерников обсудили с инвесторами конкурентные преимущества продукции завода, возможности импортозамещения, а также условия труда и заработную плату специалистов.

Отметим, с 2021 года АО «Акрон Холдинг» реализует в Пскове инвестиционный проект увеличения объёмов и расширения номенклатуры продукции на базе ООО «СКТ Групп». В рамках проекта производственные мощности завода «Севкабель» из Санкт-Петербурга будут перемещены на новую площадку.

В октябре 2024 года в присутствии заместителя министра промышленности и торговли Михаила Иванова, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и генерального директора АО «Акрон Холдинг» Павла Морозова был дан старт производству пластикатов ПВХ. Производственные мощности комплекса будут обеспечивать потребности кабельных заводов России. Проект финансируется за счёт собственных средств инвестора и государственной поддержки в виде льготного займа у Фонда развития промышленности.

Ранее сообщалось, что Александр Гуцан и Михаил Ведерников стали первыми посетителями обновлённой библиотеки имени Василёва.

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