Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали в Псковской области 20 февраля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Жилой дом горел на улице Весёлой в деревне Звоны Опочецкого муниципального округа. Из горящего дома вытащили пьяного мужчину. Возможной причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Также гараж горел на улице Гастелло в ГСК «Микрон» в Великих Луках. Возможная причина пожара – поджог.
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20 февраля 2025
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