Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:50, 21 февраля 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали в Псковской области 20 февраля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Жилой дом горел на улице Весёлой в деревне Звоны Опочецкого муниципального округа. Из горящего дома вытащили пьяного мужчину. Возможной причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также гараж горел на улице Гастелло в ГСК «Микрон» в Великих Луках. Возможная причина пожара – поджог.