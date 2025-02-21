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Александр Гуцан: Подвиг псковских воинов-спецназовцев при Харсеное навсегда останется у нас в сердце

Подвиг псковских воинов-спецназовцев при посёлке Харсеное никогда не будет забыт, отметил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан во время торжественного митинга, который прошёл сегодня, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Гуцан. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Сегодня, 21 февраля, мы вспоминаем наших героев, воинов-спецназовцев. Они совершили тот подвиг, который навсегда останется у нас в сердцах. Мы будем их помнить, помнить всегда. Вы прекрасно знаете, что человек живет рядом с нами до тех пор, пока мы о нём помним», – сказал Александр Гуцан.

Воины-спецназовцы из Псковской области и сегодня выполняют боевой долг при проведении специальной военной операции, подчеркнул он. «И в этот день мне бы хотелось, чтобы мы все сказали друг другу о том, что их имена никогда не будут забыты», – заключил он.

Сегодня, 21 февраля, отмечается 25-я годовщина памяти подвига воинов подразделения псковского спецназа. В этот день в 2000 году в бою под Харсеноем погибли 25 спецназовцев.

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