Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья

13:26, 21 февраля 2025, ПАИ

Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья, сообщил СМИ кардинал Джанфранко Равази.

При этом в интервью газете Corriere della Sera он сказал, что Франциск намерен довести до конца отмечаемый в этом году Римско-католической церковью юбилейный год христианства. Глава Римско-католической церкви продолжает восстанавливаться после пневмонии. Вот уже неделя как понтифик находится в больнице.

Ранее сообщалось, что клиническая картина у Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложной, обследования показали начало двусторонней пневмонии. Пресс-секретарь Святого Престола Маттео Бруни заявил, что состояние понтифика стабильно, а анализы крови даже показывают «небольшое улучшение».

Однако швейцарская гвардия, охраняющая Папу Римского Франциска, всё же репетирует похоронную церемонию на случай кончины понтифика.