Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья
Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья, сообщил СМИ кардинал Джанфранко Равази.
При этом в интервью газете Corriere della Sera он сказал, что Франциск намерен довести до конца отмечаемый в этом году Римско-католической церковью юбилейный год христианства. Глава Римско-католической церкви продолжает восстанавливаться после пневмонии. Вот уже неделя как понтифик находится в больнице.
Ранее сообщалось, что клиническая картина у Франциска, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложной, обследования показали начало двусторонней пневмонии. Пресс-секретарь Святого Престола Маттео Бруни заявил, что состояние понтифика стабильно, а анализы крови даже показывают «небольшое улучшение».
Однако швейцарская гвардия, охраняющая Папу Римского Франциска, всё же репетирует похоронную церемонию на случай кончины понтифика.
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