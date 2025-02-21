Новые помещения Детского фонда открыли в Доме Бабининых в Пскове

16:54, 21 февраля 2025, ПАИ

Новые помещения Детского фонда открыли в Доме Бабининых в Пскове сегодня, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина



Фото: ПАИ. Валерия Лагуткина























К собравшимся обратился председатель Псковского областного отделения Российского детского фонда на общественных началах Дмитрий Мельников. «Основное крупное направление нашего фонда – это вещевая помощь, и её достаточно много. Но были недостатки в хранении, разборе и перевозке вещей. Теперь есть и помещения под эти нужды, и автомобиль для перевозки, а волонтёры всегда помогают нам в этой работе. Теперь это здание будет служить во благо псковичей», – отметил он.

«Фонд расширился, у нас появился пункт выдачи помощи и второе административное помещение, где можно вести работу с семьями и детьми. Вместе с этим у нас появился автомобиль, который сможет облегчить работу организации», – подчеркнула координатор программ Псковского детского фонда Кристина Елецкая.

«Это здание исторически принадлежало роду Бабининых. Дом имеет высокое историческое значение для Пскова. С 1971 года он разрушался, его восстановили, потом было кафе, а затем появился фонд. Я очень рада, что так получилось, потому что мой отец, мой дедушка и моя бабушка всегда помогали людям», – сказала Анна Бабинина.

На мероприятии также подвели итоги работы фонда за 2024 год и рассказали о планах на этот. По словам Кристины Елецкой, 2024 год стал рекордным по количеству привлечённых в фонд средств, также были рекорды в благотворительных акциях, как, например, «Здравствуй, школа!», благодаря которой удалось собрать к учёбе рекордное число школьников. Главная цель Детского фонда в 2025 году – сохранить работу команды и приумножить её, сделав ещё эффективнее.

Кроме того, прошло награждение помощников Псковского детского фонда. Награды получили председатель регионального комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева и глава Пскова Борис Елкин.