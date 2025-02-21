Сельский доктор из Самолвы рассказал о своей работе

22:40, 21 февраля 2025, ПАИ

С начала года в Самолве и в окрестных деревнях уже более 80 человек прошли полное обследование по программе диспансеризации. Сельский доктор Андрей Головин-Кантемиров из Самолвы рассказал корреспонденту газеты «Гдовская заря» о своей работе.

«Нравится мне местный народ: добродушные все, открытые. Сейчас мы активно проводим диспансеризацию. С начала года в Самолве и в окрестных деревнях уже более 80 человек прошли полное обследование. ЭКГ, измерение давления, сатурацию и многое другое делаю сам, а приезд к нам коллег из райцентра спектр медицинских услуг ещё расширил. Были случаи, когда вовремя выявили сердечно-сосудистую проблему и спасли человека, вовсе не собиравшегося жаловаться на своё плохое самочувствие. Сильный народ, что тут скажешь. Но только в случае с собственным здоровьем геройствовать совершенно не стоит. К этому и приучаю постепенно новых своих земляков», – рассказал земский доктор.

Андрею Головкину-Кантемирову 60 лет. Родился он в семье военного в эстонском городе Раквере, потом жил в Выру. В начальных классах ходил в школу, где учились дети этнических немцев – переселенцев из Германии и разных уголков Советского Союза: была такая программа. Мама имела высшее филологическое образование и преподавала в той школе русский язык и литературу. Но на одном месте долго задерживаться не приходилось. Отец – из высшего комсостава, в зависимости от его назначений переезжала в разные военные городки и семья. Своей двойной фамилией Андрей не просто гордится. Он знает историю своего рода по отцовской линии, по фамилии Кантемировых, как сам выражается, до 50-го колена. В семье мамы в годы Великой Отечественной войны практически все родные погибли – были сожжены бандеровцами в 1941 году под Могилёвом.

По основному первому образованию мужчина агроном-растениевод. Потом в Темирязевской академии повышал квалификацию в школе экономики. Экономическое и управленческое образование получал в инженерно-экономическом институте при агроуниверситете. Есть у него и документ о медицинском образовании на факультете лечебного дела.

Ещё не так давно он был среди бойцов, участвующих в специальной военной операции. Тогда же он был назначен армейским терапевтом в батальон специального назначения. После минно-взрывного ранения пришлось в нескольких госпиталях восстанавливаться. «А теперь в самолвовской тишине он полностью отдаётся «окормлению» жителей и волостного центра, и ещё 31 деревни вокруг. Задачей своей видит оздоровление и физического здоровья земляков, и душевного. Он с радостью и спокойствием очень опытного человека, повидавшего в жизни всего с избытком, беседует со своими пациентами, посещает местные мероприятия, общается с людьми заезжими. Вот и для журналиста районной гдовской газеты времени не пожалел, хотя ждали его уже очередные дела-задачи», – написали в газете.