Всемирный день борьбы с энцефалитом отмечают сегодня
Всемирный день борьбы с энцефалитом отмечают каждый год 22 февраля, сообщает calend.ru.
День учредили в 2013 году по инициативе Общества энцефалита. Он направлен на повышение осведомлённости общественности о данном инфекционном заболевании и о мерах его предотвращения.
Энцефалит представляет собой группу заболеваний, сопровождающихся воспалением головного мозга и затрагивающих центральную нервную систему. Причинами энцефалита могут быть укусы заражённых клещей, а также контакт с домашними животными, которые могут занести клещей.
Кроме того, заболевание может возникнуть из-за употребления сырого молока коз, овец, коров или буйволов, а также под воздействием вирусов, грибков, паразитов и других возбудителей.
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