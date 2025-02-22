Всемирный день борьбы с энцефалитом отмечают сегодня

09:07, 22 февраля 2025, ПАИ

Всемирный день борьбы с энцефалитом отмечают каждый год 22 февраля, сообщает calend.ru.

День учредили в 2013 году по инициативе Общества энцефалита. Он направлен на повышение осведомлённости общественности о данном инфекционном заболевании и о мерах его предотвращения.

Энцефалит представляет собой группу заболеваний, сопровождающихся воспалением головного мозга и затрагивающих центральную нервную систему. Причинами энцефалита могут быть укусы заражённых клещей, а также контакт с домашними животными, которые могут занести клещей.

Кроме того, заболевание может возникнуть из-за употребления сырого молока коз, овец, коров или буйволов, а также под воздействием вирусов, грибков, паразитов и других возбудителей.