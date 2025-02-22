Более 900 человек трудоустроено на заводе «СКТ Групп» в Пскове
910 человек на данный момент работают на заводе «СКТ Групп» в Пскове. Об этом рассказали полномочному представителю президента России в СЗФО Александру Гуцану и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время посещения производственной площадки. Видео глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.
С работой производственных линий полпреда и губернатора ознакомили генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов и директор ООО «СКТ Групп» Алексей Фризен.
С помощью завода в городе создали более 800 рабочих мест. Сейчас здесь трудоустроено 910 человек. Средняя заработная плата на заводе – 82 600 рублей. На производственной площадке полностью сделали новое электроснабжение, проволоки, валы.
Кроме прочего, полпреду и губернатору продемонстрировали процесс изготовления геофизического кабеля. Он используется в добывающих отраслях, в геологических исследованиях, а также в рыболовстве. 60 % таких кабелей в России создаёт именно псковский завод.
Напомним, что в октябре 2024 года на площадке завода «СКТ Групп» запустили новую производственную площадку поливинилхлоридных пластикатов в рамках проекта «Севкабель».
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