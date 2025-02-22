25-й турнир по боксу памяти Александра Матросова проходит в Локнянском округе
XXV турнир по боксу памяти Александра Матросова проходит в Локнянском муниципальном округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: странице Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: странице Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: странице Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: странице Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: странице Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: странице Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте»
В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из Брянской, Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, а также из Витебска и Могилёва Белоруссии. Псковскую область представляют команды из Пскова, Великих Лук, Локни и других муниципалитетов.
Соревнования продлятся до вечера 23 февраля.
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