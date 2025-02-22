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Спорт

25-й турнир по боксу памяти Александра Матросова проходит в Локнянском округе

XXV турнир по боксу памяти Александра Матросова проходит в Локнянском муниципальном округе. Об этом сообщил глава муниципалитета Иван Белугин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • XXV турнир по боксу памяти Александра Матросова
    Фото: странице Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте»
  • XXV турнир по боксу памяти Александра Матросова
    Фото: странице Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте»
  • XXV турнир по боксу памяти Александра Матросова
    Фото: странице Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте»
  • XXV турнир по боксу памяти Александра Матросова
    Фото: странице Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте»
  • XXV турнир по боксу памяти Александра Матросова
    Фото: странице Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте»
  • XXV турнир по боксу памяти Александра Матросова
    Фото: странице Ивана Белугина в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из Брянской, Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, а также из Витебска и Могилёва Белоруссии. Псковскую область представляют команды из Пскова, Великих Лук, Локни и других муниципалитетов.

Соревнования продлятся до вечера 23 февраля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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