У каких людей чаще всего формируется алкогольная зависимость, рассказала психолог

20:35, 22 февраля 2025, ПАИ

В большей степени алкоголизм развивается у людей, которые утратили смысл жизни и не имеют целей, ради которых стоит жить. Об этом рассказала психолог Гузель Маринина в интервью «Известиям».

«Когда у человека нет цели и смысла жизни, возникает внутренняя пустота, депрессия и недовольство собой. Чтобы заглушить эту боль и заполнить пустоту, человек начинает употреблять алкоголь, неосознанно уходя от реальности и ища хоть какое-то удовольствие. Если есть наследственность – тоже. Тогда употребление алкоголя может стать хроническим, что приводит к формированию дофаминовой зависимости», – отметила специалист.

По её словам, лечение алкоголизма возможно только при комплексном подходе, который включает в себя медикаментозное, психологическое, социальное и даже духовное воздействие. Необходимо работать с детскими травмами человека, наследственностью и помочь ему найти смысл жизни, ради которого он сможет преодолеть зависимость.