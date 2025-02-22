У каких людей чаще всего формируется алкогольная зависимость, рассказала психолог
В большей степени алкоголизм развивается у людей, которые утратили смысл жизни и не имеют целей, ради которых стоит жить. Об этом рассказала психолог Гузель Маринина в интервью «Известиям».
«Когда у человека нет цели и смысла жизни, возникает внутренняя пустота, депрессия и недовольство собой. Чтобы заглушить эту боль и заполнить пустоту, человек начинает употреблять алкоголь, неосознанно уходя от реальности и ища хоть какое-то удовольствие. Если есть наследственность – тоже. Тогда употребление алкоголя может стать хроническим, что приводит к формированию дофаминовой зависимости», – отметила специалист.
По её словам, лечение алкоголизма возможно только при комплексном подходе, который включает в себя медикаментозное, психологическое, социальное и даже духовное воздействие. Необходимо работать с детскими травмами человека, наследственностью и помочь ему найти смысл жизни, ради которого он сможет преодолеть зависимость.
Интеллектуальную игру «Родная сторона» провели в Печорах в рамках акции «Культурные выходные»
Сотрудники «Михайловского» приняли участие в национальной научно-практической конференции «Экскурсионная деятельность и туризм»
Книга известного псковского учителя Владимира Чиганашкина «Автобиомемуары» опубликована в библиотеке