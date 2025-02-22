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Общество

Проверку по факту ненадлежащего теплоснабжения в посёлке Заплюсье проведёт прокуратура

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России и по Псковской области Петру Крупене провести проверку по факту ненадлежащего теплоснабжения в посёлке Заплюсье Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».

В аккаунте информационного центра Следственного комитета РФ в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано обращение, касающееся проблем с отоплением в посёлке Заплюсье Псковской области. Жители посёлка неоднократно сообщали о перебоях в подаче тепла в жилые дома, детские сады и школы.

В феврале текущего года из-за поломки оборудования в котельной отопление в помещениях не работало более пяти дней. Из-за этого жители, в том числе пенсионеры, были вынуждены использовать электрические обогреватели для поддержания тепла в своих домах.

Ход проверки и её результаты находятся под контролем в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что подача тепла в посёлке Заплюсье Плюсского муниципального округа восстановлена после аварии 18 февраля.

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