Проверку по факту ненадлежащего теплоснабжения в посёлке Заплюсье проведёт прокуратура
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России и по Псковской области Петру Крупене провести проверку по факту ненадлежащего теплоснабжения в посёлке Заплюсье Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Информационный центр СК России».
В аккаунте информационного центра Следственного комитета РФ в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано обращение, касающееся проблем с отоплением в посёлке Заплюсье Псковской области. Жители посёлка неоднократно сообщали о перебоях в подаче тепла в жилые дома, детские сады и школы.
В феврале текущего года из-за поломки оборудования в котельной отопление в помещениях не работало более пяти дней. Из-за этого жители, в том числе пенсионеры, были вынуждены использовать электрические обогреватели для поддержания тепла в своих домах.
Ход проверки и её результаты находятся под контролем в центральном аппарате Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что подача тепла в посёлке Заплюсье Плюсского муниципального округа восстановлена после аварии 18 февраля.
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