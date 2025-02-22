Учёные из Уханьского университета обнаружили новый коронавирус у летучих мышей

23:15, 22 февраля 2025, ПАИ

В лаборатории китайского города Гуанчжоу учёные из Уханьского университета и Уханьского института вирусологии провели исследование. В ходе работы они выявили новый коронавирус, который может передаваться от летучих мышей к людям. Исследователи назвали его HKU5-CoV-2, сообщается в материале «Известий».

Впервые вирус HKU5 был обнаружен у японского нетопыря в Гонконге. Он относится к подроду мербековирусов. Для заражения клеток вирус использует тот же механизм, что и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Он связывается с человеческим ангиотензин-превращающим ферментом (ACE2). Этот вирус похож на тот, который вызывает ближневосточный респираторный синдром (MERS) – тяжёлое и часто смертельное заболевание, которое может передаваться от верблюдов людям при прямом контакте. Большинство случаев такого заболевания зарегистрировано в странах Аравийского полуострова, включая Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар и другие страны.

HKU5-CoV-2 способен связываться с рецепторами ACE2 не только у людей, но и у множества других видов животных. Все они могут выступать в качестве промежуточных хозяев и впоследствии передавать вирус человеку.

Роспотребнадзор России следит за сообщениями. Однако в ведомстве считают, что риск передачи вируса от животных к людям остаётся низким.