Торжественный митинг у Могилы Неизвестного Солдата прошёл в Пскове

11:33, 23 февраля 2025, ПАИ

Торжественный митинг, посвящённый Дню защитника Отечества, прошёл у Могилы Неизвестного Солдата в Пскове сегодня, 23 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Память павших защитников Отечества почтили глава города Борис Елкин, сенатор Алексей Наумец, председатель гордумы Александр Гончаренко, ветераны вооружённых сил, горожане.

К мемориалу возложили гирлянду воинской славы, цветы и провели заупокойную литию. Память бойцов почтили минутой молчания.