Торжественный митинг у Могилы Неизвестного Солдата прошёл в Пскове
Торжественный митинг, посвящённый Дню защитника Отечества, прошёл у Могилы Неизвестного Солдата в Пскове сегодня, 23 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Память павших защитников Отечества почтили глава города Борис Елкин, сенатор Алексей Наумец, председатель гордумы Александр Гончаренко, ветераны вооружённых сил, горожане.
К мемориалу возложили гирлянду воинской славы, цветы и провели заупокойную литию. Память бойцов почтили минутой молчания.
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