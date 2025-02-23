Кинолог рассказал, как справиться с утратой питомца

12:56, 23 февраля 2025, ПАИ

Для большинства владельцев собак их питомцы являются полноценными членами семьи, поэтому потеря животного, жизнь которого значительно короче человеческой, может оказать глубокое влияние на хозяев. В таких случаях важно не стесняться своих чувств и не торопиться с приобретением нового питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Он отметил, что не все воспринимают животных как членов семьи, поэтому владельцу не следует ожидать, что все поймут и разделят его горе. В то же время кинолог рекомендовал не прятать свою боль и не сдерживаться, даже если окружающие не разделяют этих чувств.

Он подчеркнул, что скорбь является естественной реакцией на утрату близкого существа, и посоветовал дать себе время, не спеша переживать это событие. Он также подчеркнул, что не следует винить себя, если кажется, что владельцу не удалось уделить достаточно времени своему питомцу или сделать что-то для него. Как любящий хозяин, по его словам, человек делал всё возможное для своего питомца в пределах своих эмоциональных и физических возможностей.

По словам Владимира Голубева, поддержку можно получить от близких – семьи, друзей, коллег или людей, которые уже пережили подобный опыт. Он также отметил важность не забывать о других питомцах, если они есть, и не отказываться от прогулок и встреч с друзьями, чтобы немного отвлечься.

Президент РКФ предупредил, что не стоит пытаться уменьшить боль утраты с помощью новой собаки, поскольку щенок требует много внимания и вовлечённости от хозяина. Он отметил, что если у владельца не будет времени и сил заниматься с щенком, это может привести к упущению важных этапов его социализации, что впоследствии скажется на поведении животного.

Он добавил, что не существует абсолютно идентичных собак, поэтому даже если завести питомца той же породы, он будет уникальным существом со своим характером, манерами и темпераментом. В связи с этим может быть трудно привыкнуть к новому животному, особенно если сравнивать его с собакой, которая была в доме ранее.