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Михаил Ведерников наградил военнослужащих Псковской области

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества, прошло в правительстве Псковской области в воскресенье, 23 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников наградил военнослужащих Псковской области. Фото здесь и далее: ПАИ

«Уже стало доброй традицией в День защитника Отечества (а этот год и нашим президентом объявлен Годом защитника Отечества) встречаться с теми, кто посвятил свою жизнь служению Родине. И прежде всего хочу выразить самую искреннюю благодарность всем, кто стоит на страже наших национальных интересов, тем, кто выполняет боевые задачи передовой, охраняет наши рубежи, тем, кто обеспечивает безопасность нашей страны как внутри, так и за её пределами», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На мероприятии также присутствовали председатель регионального парламента Александр Котов и сенатор от Псковской области Алексей Наумец.

Глава региона вручил государственные и региональные награды военнослужащим. В частности, они были удостоены ордена Мужества, знака отличия «За безупречную службу» XXV лет (на георгиевской ленте), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, трёх медалей «За отвагу», медали Суворова, медали Жукова и медали «За спасение погибавших».

Также глава региона вручил почётный знак «За заслуги перед Псковской областью» и почётные грамоты губернатора Псковской области.

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