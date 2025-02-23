Праздник в честь дня освобождения района прошёл в Дно

20:05, 23 февраля 2025, ПАИ

Праздник в честь дня освобождения района, а также Дня защитника Отечества прошёл в Дно. Об этом пишет газета «Дновец».



Фото: газета «Дновец»



Фото: газета «Дновец»



Фото: газета «Дновец»



Фото: газета «Дновец»



Фото: газета «Дновец»



Фото: газета «Дновец»



Фото: газета «Дновец»



Фото: газета «Дновец»















В рамках праздника в сквере у братских захоронений прошёл торжественный траурный митинг. После начали работу интерактивные площадки, призванные познакомить с жизнью в 1944 году.

Также состоялись выставка БПЛА, выставка дновского музея, квесты сотрудников библиотеки, мастер-класс фонда «Защитники Отечества» по изготовлению бумажных гвоздик и многое другое. Для дновцев выступили солисты Ангелина Семёнова, Дмитрий Андреев и Никита Селиванов.