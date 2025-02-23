Праздник в честь дня освобождения района прошёл в Дно
Праздник в честь дня освобождения района, а также Дня защитника Отечества прошёл в Дно. Об этом пишет газета «Дновец».
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Фото: газета «Дновец»
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Фото: газета «Дновец»
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Фото: газета «Дновец»
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Фото: газета «Дновец»
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Фото: газета «Дновец»
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Фото: газета «Дновец»
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Фото: газета «Дновец»
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Фото: газета «Дновец»
В рамках праздника в сквере у братских захоронений прошёл торжественный траурный митинг. После начали работу интерактивные площадки, призванные познакомить с жизнью в 1944 году.
Также состоялись выставка БПЛА, выставка дновского музея, квесты сотрудников библиотеки, мастер-класс фонда «Защитники Отечества» по изготовлению бумажных гвоздик и многое другое. Для дновцев выступили солисты Ангелина Семёнова, Дмитрий Андреев и Никита Селиванов.
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