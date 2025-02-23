Ансамбль «Псков» выступил в заключительный день акции «Культурные выходные»

21:35, 23 февраля 2025, ПАИ

Ансамбль русской музыки «Псков» выступил для печерян в заключительный день акции «Культурные выходные», сегодня, 23 февраля. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Во время выступления в зрительском зале районного центра культуры присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Двоим из них, узникам фашизма Раисе Марковой и Нине Сотниковой, вручили юбилейные медали «80 лет Победы».

«Сегодня многие произведения были посвящены Великой Отечественной войне. Очень символично, что медали были вручены именно в этот день под мелодии военных лет на сцене. Многие зрители, не сдерживая слёз, подпевали давно знакомые слова. Замечательный праздник был подарен печерянам ансамблем русской музыки», – отметили в газете.