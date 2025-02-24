Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ближе, чем кажется: мошенники проникли в школьные чаты

Преступники внимательно следят за нововведениями, и на этот раз они проникли в классные чаты платформы «Сферум», рассказал псковичам эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Александр Иванов. Фото: ПАИ

Проникнув в школьный чат, злоумышленники начинают звонить и писать своим жертвам от имени школьной администрации или сотрудников «Сферума», а также создают поддельные, но очень реалистичные сообщения с голосом или изображением учителей и директоров школ, предостерёг гость студии. Он рассказал, что обычно аферисты предлагают помощь в создании или обновлении профиля на «Сферуме» якобы для проверки списка учащихся или актуализации информации в электронных дневниках. Получив доверие со стороны жертвы, преступники выманивают коды от «Госуслуг», что даёт им доступ к учётной записи человека. «Затем обманщики перепродают данные с госпортала или, узнав данные документов жертвы, сами набирают по ним кредитов», – добавил эксперт.

Чтобы не попасться на мошенническую уловку, Александр Иванов советует посмотреть инструкцию по подключению к «Сферуму» на сайте технической поддержки платформы, а также никогда не давать личные данные, так как сотрудники «Сферума» сами никогда не звонят и не пишут пользователям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 февраля 2025

Фотовыставка «Отец Героя» открылась в Пскове
24 февраля 2025

Маскировочную сеть для бойцов СВО сплели участники урока мужества в Пскове
24 февраля 2025

Кто станет наставниками участников региональной программы «Герои земли Псковской», рассказала Ирина Иванова
24 февраля 2025

Кровавое микролуние увидят псковичи в марте при хорошей погоде
24 февраля 2025

Псковские специалисты оценили предложение ввести обязательную аккредитацию для психологов
24 февраля 2025

Стало известно, что будут изучать участники СВО в рамках региональной программы «Герои земли Псковской»
24 февраля 2025

Важность региональной программы «Герои земли Псковской» обосновала Надежда Васильева
24 февраля 2025

26 заявок на благоустройство подали печорские ТОС в 2025 году

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...