Ближе, чем кажется: мошенники проникли в школьные чаты

13:50, 24 февраля 2025, ПАИ

Преступники внимательно следят за нововведениями, и на этот раз они проникли в классные чаты платформы «Сферум», рассказал псковичам эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Проникнув в школьный чат, злоумышленники начинают звонить и писать своим жертвам от имени школьной администрации или сотрудников «Сферума», а также создают поддельные, но очень реалистичные сообщения с голосом или изображением учителей и директоров школ, предостерёг гость студии. Он рассказал, что обычно аферисты предлагают помощь в создании или обновлении профиля на «Сферуме» якобы для проверки списка учащихся или актуализации информации в электронных дневниках. Получив доверие со стороны жертвы, преступники выманивают коды от «Госуслуг», что даёт им доступ к учётной записи человека. «Затем обманщики перепродают данные с госпортала или, узнав данные документов жертвы, сами набирают по ним кредитов», – добавил эксперт.

Чтобы не попасться на мошенническую уловку, Александр Иванов советует посмотреть инструкцию по подключению к «Сферуму» на сайте технической поддержки платформы, а также никогда не давать личные данные, так как сотрудники «Сферума» сами никогда не звонят и не пишут пользователям.