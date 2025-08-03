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В чём польза арбуза и как правильно его выбрать: советы Роспотребнадзора

Арбуз – не только освежающее лакомство, но и источник полезных витаминов и микроэлементов. Этот сочный фрукт богат витаминами A и C, а также калием и магнием, что помогает утолить жажду и улучшить пищеварение. Эксперты Роспотребнадзора объяснили, как его выбрать.

Фото: ПАИ

Чтобы выбрать спелый арбуз, обратите внимание на несколько признаков: на боку должен быть жёлтый участок – «солнечное пятно», которое говорит о естественном созревании. При постукивании арбуз издаёт глухой звук, а усик и плодоножка должны быть сухими.

Лучшее время для употребления арбуза – в качестве перекуса между основными приёмами пищи, за 1 час до еды или через 2 часа после неё. Не рекомендуется есть арбуз перед сном из-за его выраженного мочегонного эффекта, который может нарушить сон. Оптимальная порция – 200–300 грамм за один раз, но в день можно съесть до 1–1,5 кг.

Арбузы и дыни продаются в магазинах, на рынках, ярмарках и открытых торговых площадках, специально оборудованных для реализации бахчевых культур. Торговля должна соответствовать санитарным нормам, установленным в СП 2.3.6.3668-20. В частности, запрещается хранить арбузы и дыни непосредственно на земле, продавать их частями или с надрезами.

Продавцы обязаны иметь при себе документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продукции – сертификаты или декларации о соответствии и удостоверения о качестве от производителей.

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