Рособрнадзор опроверг сообщения о «аномальном» числе стобалльников на ЕГЭ

20:30, 03 августа 2025, ПАИ

Рособрнадзор официально опроверг информацию о якобы аномально большом числе выпускников, сдавших Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в некоторых Telegram-каналах распространялись сообщения, что кавказские регионы – Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия и Чечня – лидируют в России по количеству стобалльников.

Ведомство сообщило, что приведённые данные не соответствуют действительности: всего в указанных регионах 98 выпускников получили максимальный балл, тогда как по всей России таких учащихся 7 377. По официальной статистике Рособрнадзора, наибольшее число стобалльников зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Краснодарском крае и других регионах.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что организационно-технологическая схема проведения ЕГЭ обеспечивает прозрачность и объективность процедуры, а результаты экзамена в 2025 году отражают реальный уровень подготовки выпускников.

«Ни один регион страны не продемонстрировал аномальных показателей в статистике стобалльников. ЕГЭ-2025 прошёл объективно и достоверно», – резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, сколько псковских выпускников сдали один и два предмета ЕГЭ на 100 баллов.