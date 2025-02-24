Масленичная неделя началась сегодня

07:15, 24 февраля 2025, ПАИ

Масленица – это древний славянский праздник, который сохранился до наших дней со множеством традиций и обычаев. Она отмечается в течение недели перед Великим постом. В 2025 году Масленица будет проходить с 24 февраля по 2 марта.

Каждый день Масленой недели имел свои особые обряды. Понедельник, известный как начало Сырной недели, посвящен встрече Масленицы. Во вторник проводятся заигрыши. В среду, которая называется «лакомки», тещи приглашают зятьев с женами на блины, особенно это касается молодых пар. Возможно, именно от этого обычая и возникло выражение «к теще на блины».

В широкий четверг проходят самые массовые санные катания, а в городах и селах в этот день устраиваются кулачные бои. В пятницу отмечаются «тещины вечерки», когда зятья приглашают тещу на угощение. Суббота отводится для посиделок с золовками.

Воскресенье называется Прощеным воскресеньем или Прощеным днем. В этот день принято навещать родственников и друзей, обмениваться поцелуями и поклонами, а также просить прощения у тех, кого обидели. Завершает Масленичную неделю ритуал проводов Масленицы, который включает ярмарки, гуляния и сожжение чучела Масленицы, вокруг которого на протяжении всей недели водили хороводы и устраивали пляски.