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Туманность Ориона и туманность Чайка сфотографировали астролюбители из Псковской области

Туманность Ориона снял из деревни Дуброво Псковского района директор Псковского планетария Владимир Колпаков. Своим снимком он поделился в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Туманность Ориона. Фото Владимира Колпакова

«Наконец-то получилось снять то, что хотелось снять всю осень и зиму, – М42 туманность Ориона. Пару лет назад снимал её на Canon 6D, и хотелось проверить, получится ли лучше с нормальной ч/б астрокамерой. Получилось... странно. Серы маловато, да и с обработкой ещё надо экспериментировать и учиться, но в целом результатом доволен более-менее», – отметил Владимир Колпаков.

Туманность Ориона – комплекс облаков газа и пыли в созвездии Ориона. Туманность открыл Никола-Клод Фабри де Пейреск в 1610 году. Благодаря своей яркости туманность Ориона популярна в любительской астрономии. Её площадь более чем в 4 раза превышает площадь Луны. Туманность подсвечивается яркими звёздами Трапеции Ориона – молодого рассеянного звёздного скопления, расположенного внутри туманности.

Туманность Ориона удалена от Земли, по разным оценкам, на 1300–1600 световых лет.

Другой фотограф-астролюбитель из Пскова Пётр Митрофанов запечатлел туманность Чайка, точнее комплекс эмиссионных и отражательных туманностей и рассеянных звёздных скоплений на границе созвездий Единорога и Большого Пса. Съёмка велась в деревне Загоска Порховского района в ночь с 20 на 21 февраля.

Туманность Чайка. Фото Петра Митрофанова

Форма чайки в полёте, благодаря которой туманность получила своё название, хорошо видна в большие телескопы. С физической точки зрения туманность представляет собой область ионизированного водорода, в которой происходит активное звездообразование, о чём говорит наличие множества инфракрасных и рентгеновских источников, ассоциируемых с молодыми или формирующимися звёздами. В средней полосе Северного полушария туманность можно наблюдать в вечернем небе с декабря по апрель.

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