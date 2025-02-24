Пскович предложил пенсионерке донести пакеты до дома и ограбил её квартиру

12:02, 24 февраля 2025, ПАИ

Житель Пскова ограбил квартиру на глазах у хозяйки, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в декабре 2024 года 46-летний мужчина увидел на улице 76-летнюю женщину с покупками. Он предложил ей помочь донести пакеты и проводил до квартиры. Когда пенсионерка открыла дверь, пскович втолкнул женщину в квартиру и зашёл за ней. Не обращая внимания на возражения хозяйки, мужчина забрал телевизор и 54 тысячи рублей, снял с холодильника мотор, после чего ушёл из квартиры.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, а также у него нет постоянного источника дохода. В связи с этим его заключили под стражу.

Прокуратура города признала законным решение о возбуждении уголовного дела по пункту «в» части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж, совершённый с незаконным проникновением в жилище). Проводятся следственные действия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 12 лет.