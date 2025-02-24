Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Учёные нашли простой способ сделать человека счастливее и омолодить мозг на 10 лет

Сокращение времени пользования мобильным интернетом существенно улучшает общее самочувствие, психическое здоровье, усиливает способность к концентрации и повышает уровень счастья человека. К таким выводам пришла международная группа учёных, которая провела исследование. Оно опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Фото сгенерировано нейросетью

Эксперимент проводился месяц. В нём приняли участие 467 человек. Они установили на свои мобильные устройства приложение, блокирующее доступ в интернет на две недели. Из всех участников лишь 119 смогли продержаться без доступа в интернет более 10 дней.

Участники исследования отметили, что после отказа от пользования интернетом они стали чувствовать себя счастливее, спокойнее и лучше концентрировались на повседневных задачах.

Медицинские измерения показали, что у участников исследования симптомы депрессии снизились сильнее, чем при приёме антидепрессантов, а концентрация внимания улучшилась настолько, что оказалась эквивалентна омоложению мозга на 10 лет.

При этом даже после возвращения к обычному использованию смартфонов участники, которые в ходе эксперимента смогли продержаться две недели без интернета, сохранили улучшенное состояние психического здоровья и благополучия через четыре недели после начала эксперимента.

Эксперты связали положительные эффекты с несколькими факторами: лучшим качеством сна, повышением чувства самоконтроля, сокращением трат времени на потребление медиа, увеличением времени в реальном мире и улучшением социальных связей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 февраля 2025

Фотовыставка «Отец Героя» открылась в Пскове
24 февраля 2025

Маскировочную сеть для бойцов СВО сплели участники урока мужества в Пскове
24 февраля 2025

Кто станет наставниками участников региональной программы «Герои земли Псковской», рассказала Ирина Иванова
24 февраля 2025

Кровавое микролуние увидят псковичи в марте при хорошей погоде
24 февраля 2025

Псковские специалисты оценили предложение ввести обязательную аккредитацию для психологов
24 февраля 2025

Стало известно, что будут изучать участники СВО в рамках региональной программы «Герои земли Псковской»
24 февраля 2025

Важность региональной программы «Герои земли Псковской» обосновала Надежда Васильева
24 февраля 2025

26 заявок на благоустройство подали печорские ТОС в 2025 году

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...