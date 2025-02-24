Учёные нашли простой способ сделать человека счастливее и омолодить мозг на 10 лет

11:36, 24 февраля 2025, ПАИ

Сокращение времени пользования мобильным интернетом существенно улучшает общее самочувствие, психическое здоровье, усиливает способность к концентрации и повышает уровень счастья человека. К таким выводам пришла международная группа учёных, которая провела исследование. Оно опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Эксперимент проводился месяц. В нём приняли участие 467 человек. Они установили на свои мобильные устройства приложение, блокирующее доступ в интернет на две недели. Из всех участников лишь 119 смогли продержаться без доступа в интернет более 10 дней.

Участники исследования отметили, что после отказа от пользования интернетом они стали чувствовать себя счастливее, спокойнее и лучше концентрировались на повседневных задачах.

Медицинские измерения показали, что у участников исследования симптомы депрессии снизились сильнее, чем при приёме антидепрессантов, а концентрация внимания улучшилась настолько, что оказалась эквивалентна омоложению мозга на 10 лет.

При этом даже после возвращения к обычному использованию смартфонов участники, которые в ходе эксперимента смогли продержаться две недели без интернета, сохранили улучшенное состояние психического здоровья и благополучия через четыре недели после начала эксперимента.

Эксперты связали положительные эффекты с несколькими факторами: лучшим качеством сна, повышением чувства самоконтроля, сокращением трат времени на потребление медиа, увеличением времени в реальном мире и улучшением социальных связей.