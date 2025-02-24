Михаил Ведерников поздравил жителей Дновского района с 81-й годовщиной освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков

12:06, 24 февраля 2025, ПАИ

Жителей Дновского муниципального округа с 81-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Особые слова признательности и благодарности – нашим дорогим ветеранам, а также всем, кто сегодня защищает Родину. Мы гордимся вашим мужеством!» – написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона также пожелал жителям округа крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Он также напомнил, что 24 февраля 1944 года в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной операции крупный железнодорожный узел Дно был освобождён от врага.