Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пропавшую в апреле прошлого года женщину разыскивают в Псковской области

42-летнюю Лилию Мусаневу разыскивают полицейские Великих Лук. С 14 апреля 2024 года её местонахождение неизвестно, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Женщина ростом 170 сантиметров, плотного телосложения, у неё светло-рыжие длинные волосы и серо-голубые глаза. Она была одета в чёрную куртку с капюшоном, чёрные брюки и чёрные короткие сапоги. С собой у женщины был чёрный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лилии Мусаневой, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 02, 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 февраля 2025

Компанию подростков сняли с крыши многоэтажки в Пскове
24 февраля 2025

Пожарная сигнализация сработала в гипермаркете «Лемана Про» в Пскове
24 февраля 2025

В Гдовском районе проводится проверка по сообщению о гибели пенсионерки при пожаре
24 февраля 2025

Тело пенсионерки обнаружили в сгоревшем доме в Гдовском районе
24 февраля 2025

Квартира с котятами внутри загорелась на улице Юбилейной в Пскове
24 февраля 2025

21 человек пострадал в ДТП в Псковской области за неделю
24 февраля 2025

Автомобиль столкнулся с автобусом на Крестовском шоссе в Пскове
23 февраля 2025

Женщина госпитализирована в результате ДТП с участием фуры в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...