25, 26 и 27 февраля некоторые объекты Псковского музея будут закрыты на санитарные дни

16:17, 24 февраля 2025, ПАИ

25, 26 и 27 февраля некоторые объекты Псковского музея будут закрыты на санитарные дни, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

25 февраля посетители не смогут попасть в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; картинную галерею Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Приказную палату Псковского кремля; Власьевскую башню; Плоскую башню; мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского; в музей-квартиру В. И. Ленина; в музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова; в музей-усадьбу М. П. Мусоргского; в музей-усадьбу С. В. Ковалевской; в Музей истории города Печоры.



26 февраля будут закрыты Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни. 27 февраля - Варлаамовская и Высокая башни.