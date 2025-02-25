В марте Латвия хочет запретить любые автобусы в Россию

07:46, 25 февраля 2025, ПАИ

В Латвии обсуждают запрет автобусных рейсов в Россию и Белоруссию. Такой законопроект внесла в сейм партия «Национальное объединение», сообщает Latvias Zinas.

Если законопроект одобрят, запрет коснётся всех автобусных рейсов из Риги в Петербург, Москву, Псков, Минск и Витебск, в том числе транзитных через Латвию.

В случае одобрения инициативы запрет может вступить в силу в середине марта: в проекте указано, что распоряжение кабмина Латвии о закрытии пограничных пунктов для общественного пассажирского транспорта должно быть издано до 17 марта 2025 года.



Литва и Эстония пока не планируют аналогичных мер.