Стало известно, при каких условиях иностранные компании смогут вернуться на российский рынок

11:48, 25 февраля 2025, ПАИ

Зарубежные компании из недружественных стран смогут вернуться на российский рынок, но только после получения одобрения правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина РФ.

При принятии решений комиссия будет опираться на позицию профильных ведомств – это условие закреплено в указах президента России Владимира Путина № 81 и № 618, которые касаются продажи бизнеса и его возвращения в РФ, объяснил представитель Минфина РФ.

Ранее глава государства заявил, что при возвращении иностранных компаний на рынок российским производителям должны быть предоставлены преимущества.