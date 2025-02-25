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Общество

В России появятся новые дорожные знаки и упрощённые правила их применения

В России утвердили новый ГОСТ, который вводит несколько новых дорожных знаков, изменяет дизайн некоторых указателей и упрощает правила из применения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Среди нововведений, например, таблички, указывающие срок действия ограничений, которые теперь могут содержать не только часы или дни недели, но и месяцы. Знак «Глухие» информирует о слабослышащих или неслышащих пешеходах, например у медицинских учреждений или общественных организаций.

Кроме того, несколько знаков могут быть объединены на одной табличке, например рекомендуемое ограничение скорости может быть размещено вместе с указателем искусственной неровности, а «Парковка» – с изображением способа постановки транспортного средства на стоянку. Знак «Стоп-линия» теперь может быть не только горизонтальным, но и вертикальным. Перед некоторыми регулируемыми перекрёстками в населённых пунктах достаточно разметки и нет необходимости установки знака «Стоп-линия». На некоторых указателях вдоль дорог часть информации теперь можно временно закрывать красной магнитной лентой, что упрощает обслуживание знаков.

Регионы смогут использовать новый стандарт уже сейчас, хотя обязательным он станет с 1 января 2026 года. В Москве планируют демонтировать 55 тысяч «лишних» указателей, что, по мнению властей, сделает движение более комфортным для водителей. Новый ГОСТ разрабатывали в течение трёх лет при участии специалистов, которые проанализировали более 1,4 тысячи предложений и замечаний.

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