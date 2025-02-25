Расписание пригородных поездов изменится между Псковом и Дно

12:05, 25 февраля 2025, ПАИ

Расписание движения пригородных поездов № 6657 Дно – Псков и № 6658 Псков – Дно изменится 27 февраля в связи с предоставлением окон, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Поезд по маршруту Дно – Псков отправится от станции Дно в 4:59 и далее поедет через станции пост 557-й км – 5:02, Роща – 5:24–5:30, Порхов – 5:48–5:50, Лунево – 6:14–6:20, Подсевы – 6:29–6:32, Вешки – 6:48–6:50, Карамышево – 7:09–7:11, Кеб – 7:30–7:32, Березки – 7:48–7:49. Прибытие на станцию Псков – в 7:55.

В обратном направлении поезд поедет от станции Псков в 18:58 и далее проследует через станции Березки – 19:05–19:06, Кеб – 19:22–19:23, Карамышево – 19:42–20:02, Вешки – 20:22– 20:26, Подсевы – 20:42–20:43, Лунево – 20:52–20:53, Порхов – 21:15–21:16, Роща – 21:35–21:52, пост 557-й км – 22:13. Прибытие на станцию Дно – в 22:16.