Студенческое хирургическое общество начнёт работу в ПсковГУ

14:38, 25 февраля 2025, ПАИ

В Псковском государственном университете начинается работа студенческого хирургического общества. Инициаторами его создания стали студенты медицинского факультета Роман Кудинов, Савва Полосухин, Ольга Скорнякова, Анастасия Пурина, которых объединяет интерес к хирургии и смежным с ней дисциплинам. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы планируем затронуть не только вопросы общей хирургии, но и урологии, гинекологии, торакальной хирургии и многих других специальностей, которые будут интересны нашим участникам. Мы также уделим большое внимание практической стороне вопроса. В частности, ребята научатся технике формирования хирургического узла, наложению швов, освоят хирургическое мытьё рук, узнают, как быть эффективным ассистентом на операциях, и многое другое. Наша программа будет «мобильна», и в процессе развития нашего общества мы будем принимать любые предложения от ребят и постараемся воплотить их в жизнь», – рассказал Савва Полосухин.

3 марта в учебно-лабораторном корпусе вуза состоится официальное открытие студенческого хирургического общества. Присоединиться к коллективу сможет любой желающий.

Куратор проекта – заведующий хирургическим отделением Псковского областного клинического онкодиспансера Максим Гореленко. Лекции для студентов читают преподаватели медфакультета ПсковГУ.