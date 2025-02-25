Туманность Шлем Тора сфотографировал астролюбитель на псковском небе

17:07, 25 февраля 2025, ПАИ

Туманность Шлем Тора сфотографировал астролюбитель Пётр Митрофанов на псковском небе.

Туманность Шлем Тора находится в созвездии Большого Пса в 15 000 световых лет от Солнца. Открыта Уильямом Гершелем 31 января 1785 года. Туманность представляет собой космическое облако, которое имеет форму шлема с похожими на крылья придатками. Сам шлем больше похож на космический пузырь, выдутый быстрым ветром от яркой массивной звезды около его центра в окружающем молекулярном облаке. Центральная звезда – исключительно горячий голубой гигант – принадлежит к звездам Вольфа-Райе. Предполагается, что она находится на короткой стадии эволюции, которая должна закончиться взрывом сверхновой.

Ранее сообщалось, что псковичи сфотографировали туманность Чайка и туманность Ориона.