Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Туманность Шлем Тора сфотографировал астролюбитель на псковском небе

Туманность Шлем Тора сфотографировал астролюбитель Пётр Митрофанов на псковском небе.

Фото Петра Митрофанова

Туманность Шлем Тора находится в созвездии Большого Пса в 15 000 световых лет от Солнца. Открыта Уильямом Гершелем 31 января 1785 года. Туманность представляет собой космическое облако, которое имеет форму шлема с похожими на крылья придатками. Сам шлем больше похож на космический пузырь, выдутый быстрым ветром от яркой массивной звезды около его центра в окружающем молекулярном облаке. Центральная звезда – исключительно горячий голубой гигант – принадлежит к звездам Вольфа-Райе. Предполагается, что она находится на короткой стадии эволюции, которая должна закончиться взрывом сверхновой.

Ранее сообщалось, что псковичи сфотографировали туманность Чайка и туманность Ориона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 февраля 2025

Взаимодействуют ли между собой псковские омбудсмены, рассказал Дмитрий Шахов
25 февраля 2025

Псковский студент представляет регион в конкурсе профмастерства по электромонтажу в Белоруссии
25 февраля 2025

Зачем на приёмах граждан нужны психологи, объяснил уполномоченный по правам человека в Псковской области
25 февраля 2025

Псковская молодёжь встретилась с людьми, пережившими блокаду Ленинграда
25 февраля 2025

«Парту Героя» открыли в Тямшанской гимназии в Псковском районе
25 февраля 2025

Движение по некоторым псковским улицам временно ограничат с 27 февраля
25 февраля 2025

Туманность Шлем Тора сфотографировал астролюбитель на псковском небе
25 февраля 2025

«Просто гении!»: актриса из Китая Чжэн Ханьи оценила декорации к мультфильму про псковских барсиков

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...