Псковских студентов приглашают поучаствовать в XI Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства

20:11, 25 февраля 2025, ПАИ

Псковское региональное отделение «Деловой России» совместно с ПсковГУ приглашают студентов и аспирантов принять участие в XI Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Олимпиаду проводят в рамках проекта «История российского предпринимательства». Она проходит в два этапа: региональный и федеральный. Принять участие в ежегодном региональном этапе можно с 10 по 14 марта. Все участники получат сертификаты участника Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. Победителей пригласят в Москву для участия в следующем этапе, а также вручат дипломы и призы.

В прошлом году первое место заняла четверокурсница Анастасия Гаврилова, второе и третье место – у студентов Анны Редькиной и Степана Тюрина.

Подробнее читайте на сайте олимпиады www.historybiz.ru.