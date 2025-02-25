Псковских студентов приглашают поучаствовать в XI Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства
Псковское региональное отделение «Деловой России» совместно с ПсковГУ приглашают студентов и аспирантов принять участие в XI Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства. Об этом ПАИ сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.
Олимпиаду проводят в рамках проекта «История российского предпринимательства». Она проходит в два этапа: региональный и федеральный. Принять участие в ежегодном региональном этапе можно с 10 по 14 марта. Все участники получат сертификаты участника Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. Победителей пригласят в Москву для участия в следующем этапе, а также вручат дипломы и призы.
В прошлом году первое место заняла четверокурсница Анастасия Гаврилова, второе и третье место – у студентов Анны Редькиной и Степана Тюрина.
Подробнее читайте на сайте олимпиады www.historybiz.ru.
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