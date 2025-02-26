Полиция Великих Лук сообщила о вакантных ставках

11:41, 26 февраля 2025, ПАИ

Граждан приглашают на вакантные должности в ОМВД России по городу Великие Луки, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В великолукской полиции имеются вакансии младшего инспектора по финансовой работе в бухгалтерии (среднее или высшее профессиональное образование), юрисконсульта правового направления (высшее юридическое образование), инспектора штаба (среднее или высшее профессиональное образование).

По вопросам трудоустройства необходимо обращаться в ОМВД России по городу Великие Луки (кабинет № 322 в здании на улице Комсомольской, 14) или по телефону (8 811-53) 3-02-41 (отдел кадров). Резюме также можно направлять на электронную почту: nat.600@yandex.ru.