Двух пьяных автомобилистов поймали в Псковской области

11:54, 26 февраля 2025, ПАИ

Двух нетрезвых водителей, которые ранее подвергались административному наказанию за аналогичные правонарушения, выявили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, вечером 24 февраля по улице Согласия в Опочке за рулём автомобиля «Рено» ехал пьяный 36-летний местный житель. А в деревне Шахниха Новосокольнического района вечером 16 февраля инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что легковушкой управлял нетрезвый 37-летний великолучанин.

Обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.