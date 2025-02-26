Пенсионерка успела выбежать из горящего дома в Пушкиногорском районе
Частный дом с газовыми баллонами загорелся в Псковской области, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Возгорание жилого помещения произошло в деревне Рубилово Пушкиногорского района Псковской области сегодня, 26 февраля.
В доме находилась пенсионерка. Женщина успела выбежать из огня до приезда пожарных.
Тушение продолжается. На месте происшествия работают огнеборцы, полиция и бригада скорой помощи. Обстоятельства выясняются.
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