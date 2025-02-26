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Экономика

Псковский завод стал победителем премии Climate Expo Awards

Псковский завод по изготовлению холодильного и теплообменного оборудования «Элементум» стал победителем премии Climate Expo Awards в номинации «Лучший производитель». Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

  • Псковский завод стал победителем премии Climate Expo Awards
    Фото: ООО«Элементум»
  • Псковский завод стал победителем премии Climate Expo Awards
    Фото: ООО«Элементум»
  • Псковский завод стал победителем премии Climate Expo Awards
    Фото: ООО«Элементум»

Конкуренцию в номинации «Лучший производитель» среди малых и средних предприятий «Элементуму» составили казанский завод климатического оборудования Airway, московский завод «Ятаган», специализирующийся на поиске и реализации эффективных методов очистки воздуха, московское предприятие по созданию систем туманообразования TumanTech, московская компания по производству систем вентиляции Sllaser и брянский завод холодильного оборудования «Брейзер».

Церемония награждения проходила на выставке «Мир климата – 2025» в Москве. Ежегодно мероприятие посещают более 12 тысяч специалистов агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, фармацевтики, медицины и других отраслей. Также участником выставки стал псковский крупнейший производитель мороженого «Русский холод».

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