Псковский завод стал победителем премии Climate Expo Awards

14:20, 26 февраля 2025, ПАИ

Псковский завод по изготовлению холодильного и теплообменного оборудования «Элементум» стал победителем премии Climate Expo Awards в номинации «Лучший производитель». Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия.

Конкуренцию в номинации «Лучший производитель» среди малых и средних предприятий «Элементуму» составили казанский завод климатического оборудования Airway, московский завод «Ятаган», специализирующийся на поиске и реализации эффективных методов очистки воздуха, московское предприятие по созданию систем туманообразования TumanTech, московская компания по производству систем вентиляции Sllaser и брянский завод холодильного оборудования «Брейзер».

Церемония награждения проходила на выставке «Мир климата – 2025» в Москве. Ежегодно мероприятие посещают более 12 тысяч специалистов агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, фармацевтики, медицины и других отраслей. Также участником выставки стал псковский крупнейший производитель мороженого «Русский холод».