Студенты Великолукского медицинского колледжа прошли обучение по оказанию первой помощи

13:01, 26 февраля 2025, ПАИ

Студенты Великолукского медицинского колледжа прошли обучение по оказанию первой помощи, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению. Студенты учились оказывать первую помощь при отсутствии сознания, дыхания и кровообращения. Отрабатывали практические навыки при наружных кровотечениях, травмах и прочих состояниях.

К окончанию обучения студенты научились устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего; извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; применять различные способы перемещения пострадавших одним, двумя и более участниками оказания первой помощи и многому другому.

Напомним, что в Псковской области действует масштабная региональная программа по обучению взрослого трудоспособного населения приемам оказания первой помощи.