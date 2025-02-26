Студенты Великолукского медицинского колледжа прошли обучение по оказанию первой помощи
Студенты Великолукского медицинского колледжа прошли обучение по оказанию первой помощи, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению. Студенты учились оказывать первую помощь при отсутствии сознания, дыхания и кровообращения. Отрабатывали практические навыки при наружных кровотечениях, травмах и прочих состояниях.
К окончанию обучения студенты научились устранять угрожающие факторы для жизни и здоровья; прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего; извлекать пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест; применять различные способы перемещения пострадавших одним, двумя и более участниками оказания первой помощи и многому другому.
Напомним, что в Псковской области действует масштабная региональная программа по обучению взрослого трудоспособного населения приемам оказания первой помощи.
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