Петербургский пианист сыграет для жителей Гдовского района

15:13, 26 февраля 2025, ПАИ

Петербургский пианист Николай Васильев даст три концерта для гдовичей, пишет газета «Гдовская заря».

Концерты состоятся 7, 8 и 9 марта.

Выступление в храме Преподобного Серафима Саровского Чудотворца пройдёт в посёлке Ямм Гдовского района 7 марта, в пятницу. Концерт начнётся в 18:00.

Также пианист сыграет для жителей деревни Спицино в сельской библиотеке имени С. А. Воронина 8 марта в 16:00.

Завершающий концерт пройдёт в музее истории края в Гдове 9 марта в 15:00.

В программу выступления войдут сочинения Л. Ван Бетховена, Ф. Ф. Шопена, К. А. Дебюсси, Ф. Пуленка, М. Хереи, А. Н. Скрябина и С. В. Рахманинова.

Вход на концерты будет свободный.