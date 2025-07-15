Тёплый день с ливнями и грозами ожидается в Псковской области 16 июля
16 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, местами грозы с ливнями, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть северо-восточный и восточный ветер со скоростью 4-9 м/сек., при грозах могут быть порывы в 15-20 м/сек. Температура воздуха по области: ночью +14...+19 градусов, днём +23...+28 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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