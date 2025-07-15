Девять колледжей Псковской области посетят школьники в рамках профориентации в 2025 году

11:09, 15 июля 2025, ПАИ

Девять образовательных учреждений среднего профессионального образования выступят партнёрами профориентационного проекта «Билет в будущее» в 2025 году. Они предоставят свои площадки для проведения экскурсий и мастер-классов для школьников Псковской области 6–11-х классов. Партнёрами проекта станут Псковский политехнический колледж, Псковский агротехнический колледж, Псковский медицинский колледж, Псковский колледж технологии и сервиса, Псковский кооперативный техникум, Опочецкий индустриально-педагогический колледж, Великолукский медицинский колледж, Великолукский политехнический колледж и Великолукский механико-технологический колледж.

«В рамках посещения колледжей школьники узнают больше о разных профессиях. Так как специальности колледжей разнообразны, ребята смогут познакомиться с медицинской и педагогической сферами, попробуют себя в ландшафтном дизайне, парикмахерском деле, в технических специальностях, IT-сфере и многом другом», – сообщила ПАИ координатор проекта «Билет в будущее» и внедрения единой модели профориентации в Псковской области Елена Рыбальская.

Напомним, что партнёрами проекта также выступают ведущие региональные предприятия, на которых будут организованы промышленные экскурсии и знакомство с технологическим процессом на производствах разных типов. Такими партнёрами уже являются АО «Псковский хлебокомбинат», завод «М-Конструктор», ООО «Псков-Полимер» (торговая марка Nordman), ЗАО «Славянка» (торговая марка Truvor) и другие.

Отметим, с 2025 года проект «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» президентского национального проекта «Молодёжь и дети». С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях страны внедрена единая модель профориентации школьников 6–11-х классов.